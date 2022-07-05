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Использование активов, конфискованных у Российской Федерации, для восстановления Украины, как того требует уже не первый месяц Киев, нарушает право на собственность – впоследствии это может привести к нарушению всех регулирующих соответствующее прововое поле норм, считает президент Швейцарии Иньяцио Кассис.
Глава государства заявил, выступая на конференции в Лугано, что в таком случае коллективный Запад нарушит фундаментальное право на собственность. Ни о какой либеральной демократии после не может быть и речи – она будет банально растоптана.
В ряде случаев, однако, нарушение фундаментального права допустимо – как это было во время ковида. Однако в случае с Украиной основания на конфискацию отстутствуют.
Для ситуации на Украине использование активов РФ в пользу Незалежной, как того добивается Киев – идеальный вариант, однако ситуация опасна развитием прецедентов для иных случаев, считает Кассис.
Президент Украины Владимир Зеленский, к слову, требовал от Европы и России заняться восстановлением Незалежной.
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