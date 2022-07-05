Украина теперь ничем не отличается от ИГИЛ* - спецслужбы

Украина теперь ничем не отличается от ИГИЛ* - спецслужбы
Cover Images/www.globallookpress.com
Страна напоминает огромный оружейный схрон

Глава бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник сообщил, что госструктура смогла обнаружить множественные случаи сбыта гумпомощи и военного оружия в стране, поступающей с Запада – европейских государств и Соединенных Штатов в частности. 

Украинский чиновник указал, что бюро расследует дела, которые связаны с гуманитарной помощью. Для инициирования дела необходимо выявление факта распродажи таковой за денежные средства.

В бюро, тем не менее, открыли не одно уголовное дело по такому случаю. Однако полностью выявить число таких преступлений не представляется возможным, хотя правонарушения подобного характера фиксируются и иными украинскими силовыми ведомствами.

Как отмечает источник, в июне один из американских наемников решил отправиться для участия в боевом конфликте на стороне ВСУ, заявив, что стал свидетелем невероятной коррумпированности и отсутствия компетенции среди военного командования Украины. Иностранные наемники были оснащены крайне некачественно.

Ранее "Утро" рассказывало, как обрабатывали националистов из "Азова"*.

*запрещено в РФ
Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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