Страна напоминает огромный оружейный схрон

Глава бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник сообщил, что госструктура смогла обнаружить множественные случаи сбыта гумпомощи и военного оружия в стране, поступающей с Запада – европейских государств и Соединенных Штатов в частности.

Украинский чиновник указал, что бюро расследует дела, которые связаны с гуманитарной помощью. Для инициирования дела необходимо выявление факта распродажи таковой за денежные средства.

В бюро, тем не менее, открыли не одно уголовное дело по такому случаю. Однако полностью выявить число таких преступлений не представляется возможным, хотя правонарушения подобного характера фиксируются и иными украинскими силовыми ведомствами.

Как отмечает источник, в июне один из американских наемников решил отправиться для участия в боевом конфликте на стороне ВСУ, заявив, что стал свидетелем невероятной коррумпированности и отсутствия компетенции среди военного командования Украины. Иностранные наемники были оснащены крайне некачественно.

Ранее "Утро" рассказывало, как обрабатывали националистов из "Азова"*.

*запрещено в РФ