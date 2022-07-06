Украина обратилась к Турции с новой просьбой из-за России

Украина обратилась к Турции с новой просьбой из-за России
Фото: Jared Phillips / unsplash.com
Киев продолжает обвинять Москву в краже украинского зерна

Украинские власти обратились к Турции с просьбой проверить еще три судна с зерном, которые ходят под российским флагом. Киев наставивает, что они могут быть причастны к так называемой краже украинского зерна, которое вывезли из подконтрольных России территорий, передает Reuters. 

Генпрокуратура Украины обратилась к турецкой стороне еще 13 июня. В ведомстве заявили, что три крупных сухогруза "Михаил Ненашев", "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка" в апреле и мае отправились из зернового терминала Крыма в турецкий порт. Киев хочет получить от Анкары подробную документацию о находящемся на их борту грузе. Украинцы полагают, что они могли перевозить зерно, вывезенное с украинских территорий. 

Сухогрузы принадлежат дочке российской государственной компании "Объединенная судостроительная корпорация", которая попала под действие западных санкций. 

Украина неоднократно обвиняла Россию в краже зерна, которое оказалось на подконтрольных российской стороне территориях. Москва, в свою очередь, все обвинения отрицает. 

Ранее в Турции началось расследование в отношении сухогруза "Жибек жолы", который, по заявлению Киева, перевозил "краденое" зерно. В Казахстане заявили, что если выяснится, что российский арендатор нарушил международные права, то договор об аренде судна будет разорван. 

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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