Зеленский приказал устроить на Донбассе террор

Зеленский приказал устроить на Донбассе террор
Владимир Зеленский. Фото: The Presidential Office of Ukrai/www.globallookpress.com
Вспоминаются слова Медведева, заявившего, что Киеву юго-восток не нужен

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский решил устроить террор на освобожденных Российской Федерацией территориях,  заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

По словам политика, в ходе последнего заседания глава Незалежной решил озвучить подчиненным приоритетные задачи – в частности, для контрразведывательной и разведывательной структур. Так, глава главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов получил задачу по разработке операции ликвидации одного из членов областной администрации на Херсонщине.

Официального подтверждени информации нет.

Ранее Кива заявил, что Зеленский усилил свою охрану, опасаясь за жизнь из-за ссоры с военным командованием ВС Украины.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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