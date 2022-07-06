Курс рубля
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Долларовые накопления россиян могут превратиться в пыль - экономист
39-летняя гражданка Бразилии, модель по имени Талита ду Валье погибла на Украине, куда отправилась воевать на стороне ВСУ против российских войск. Согласно приведенным данным, супермодель получила все необходимые навыки в Сирии, где также принимала участие в боевых действиях на стороне курдских отрядов.
Еще три недели назад Валье появилась на Украине. Спустя какие-то три недели она погибла. Произошло это в Харькове, где она пыталась укрыться от огня, пишет Daily Mail. По некоторым данным, снайперша по неизвестным причинам отделилась от своего подразделения, в составе которого принимала участие, и решила остаться в укрытии, после атаки в котором началось возгорание. Валье не смогла выбраться оттуда и скончалась от наступившего удушья.
Согласно приведенным данным, 39-летняя гражданка Бразилии успела повоевать против ИГ* в Сирии, в Бразилии она также выступала как общественник.
Не так давно сообщалось, что в плен к российским войскам попал американский наемник Александр Дрюке, который любезно согласился назвать сумму, за которую ему платили на Украине – по крайней мере, в размере, обещанном Киевом.
Ближайший месяц поставки осуществляться не будут
Киев продолжает обвинять Москву в краже украинского зерна