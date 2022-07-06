Супермодель из Бразилии решила повоевать за ВСУ и погибла - СМИ

Супермодель из Бразилии решила повоевать за ВСУ и погибла - СМИ
US Army/www.globallookpress.com
Не смогла выбраться из охваченного огнем укрытия

39-летняя гражданка Бразилии, модель по имени Талита ду Валье погибла на Украине, куда отправилась воевать на стороне ВСУ против российских войск. Согласно приведенным данным, супермодель получила все необходимые навыки в Сирии, где также принимала участие в боевых действиях на стороне курдских отрядов.

Еще три недели назад Валье появилась на Украине. Спустя какие-то три недели она погибла. Произошло это в Харькове, где она пыталась укрыться от огня, пишет Daily Mail. По некоторым данным, снайперша по неизвестным причинам отделилась от своего подразделения, в составе которого принимала участие, и решила остаться в укрытии, после атаки в котором началось возгорание. Валье не смогла выбраться оттуда и скончалась от наступившего удушья.

Согласно приведенным данным, 39-летняя гражданка Бразилии успела повоевать против ИГ* в Сирии, в Бразилии она также выступала как общественник.

Не так давно сообщалось, что в плен к российским войскам попал американский наемник Александр Дрюке, который любезно согласился назвать сумму, за которую ему платили на Украине – по крайней мере, в размере, обещанном Киевом.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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