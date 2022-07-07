Долгое время остров охраняли российские войска

Украинские Telegram-каналы опубликовали видео, как солдаты ВСУ после ухода ВС РФ со Змеиного поставили на территории острова флаг Украины.

На кадрах три украинских солдата установили символ страны на берегу, закрепив его камнями от разрушенного дома, чтобы кострукцию не унесло ветром.

Позже фото с места событий появились в украинских СМИ. Когда именно они были сделаны не уточняется.

Напомним, российская сторона сообщила о взятии Змеиного под контроль 25 февраля. После этого на остров совершались атаки со стороны ВСУ несколько раз, но все были безуспешны. 20 июня украинские военные обстреляли его с позиций под Одессой и на острове Кубанский.

Позже, 30 июня, российское Минобороны сообщило, что покинуло остров в качестве жеста "доброй воли". При этом в Госдуме указали, что Змеиный продолжает контролировать флот России.

Украинская сторона 4 июля заявила, что на острове был установлен флаг Украины, а территроия была возвращена под их юрисдикцию.

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