За остатками разбитых неонацистов идет российский спецназ

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал информацию об уроне, нанесенном войсками ЛДНР и Российской Федерации подразделениям наемников. Как указал специалист, вся ситуация была предсказуемой: с регулярными войсками совладать не может ни одна армия наемников. Дело на этот раз не ограничились красочными видео, которыми Киев привычно для себя кормил население Украины.

Огромные потери понес "грузинский легион" с так называемой белорусской "бригадой имени Калиновского".

Кроме сдавшихся и боевиков из наемных отрядов, которые Запад упорно именует "добровольцами" и "волонтерами", попали военные преступники, которые причастны к издевательствам и убийствам российских военнопленных под Киевом.

Грузинские СМИ уже назвали имена ликвидированных наемников. А российские войска добыли ценные данные о неонацистах из Грузии, которые разбежались в панике, пытаясь спасти драгоценную жизнь. Однако российский спецназ верно продвигается по следу, методично их уничтожая.

Все причастные понесут заслуженное наказание, указал политолог – сомнений нет никаких.