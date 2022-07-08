Сейчас украинцы сделать этого ни при каких раскладах не могут

Обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что на фоне затяжной конфронтации России и Украины Крымский мост является основной целью Киева, который намеревается подорвать возможности снабжения российской армии. Москва об этом знает, защищая путь от материковой части страны к полуострову самыми изощренными методами. Он полагает, что украинской стороне нужно действовать аналогично.

Журналист объясняет, мост был построен так, что он практически неуязвим для боеприпасов меньшего размера. Также он надежно охраняется российскими истребителями и системи ПВО, из-за чего украинские самолеты до сих пор не смогли к нему подобраться.

"Чтобы повредить пролеты, не говоря уже о том, чтобы их сбросить, потребуются тысячи фунтов взрывчатки. Это больше огневой мощи, чем могут дать несколько Ми-24, стреляющих ракетами, Су-27 с неуправляемыми бомбами или ТБ-2 с ракетами малой дальности", – отметил он.

По его словам, чтобы обеспечить себе возможности обстрела украинская армия должна приобрести ракеты большей дальности, подойти к мосту ближе и использовать оружие по-новому. К примеру, совместить американские HIMARS с 320-километровой ракетой с GPS-наведением Army Tactical Missile System.

Без приобретения новых припасов ВСУ могут отбить часть украинского побережья вдоль Азовского моря к востоку от Крыма, что одновременно означает возвращение Мелитополя и Херсона. Оттуда они смогут запустить "Гарпуны", которые правда предназначены для потопления кораблей, а не разрушения бетонных конструкций. Экс отметил, что ракет может понадобиться много.

Ранее в США рассказали о хитрой тактике России по защите Крымского моста.