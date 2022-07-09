Назван способ избежать переплат в ЖКХ во время отпуска

Назван способ избежать переплат в ЖКХ во время отпуска
Anton Belitsky/www.globallookpress.com
Отдыхать нужно с умом

Эксперт по ЖКХ Виктор Федорук порекомендовал россиянам для экономии на коммунальных услугах перед отпуском перекрывать краны холодной и горячей воды – чтобы избежать подтекания.

Специалист уверен, что такие простые действия позволят избежать переплаты в несколько десятков литров – только из-за того, что в квартире протекает кран или бочок унитаза.

Что касается электричества, нужно отключать электроэнергию на всю квартиру, вытаскивать из розеток все приборы (даже холодильник и зарядки для смартфонов). И счетчик, показывающий все параметры, также использует электричество. Расходы небольшие, но, как говорится, с миру по нитке.

На остальном же сэкономить вряд ли удастся – плата за содержание общедомовой территории будет осуществляться вне зависимости от того, есть ли жилец в квартире или нет.

Не так давно законными способами сэкономить на ЖКХ поделилась юрист.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
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