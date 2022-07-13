Врач назвал способы защититься от оспы обезьян

Большинство россиян имеют защиту от болезни

Врач-педиатр Павел Бережанский рассказал, как можно обезопасить себя от заражения обезьяньей оспой. Он отметил, что в приоритете будут соблюдение правил гигиены и осторожность в общении.

Вирус может передаваться от носителя к другому человеку через непосредственный контакт, например, с помощью жидкостей. Риск становится выше, если у того, кто общается с больным, исеются повреждения кожи или слизистых. 

При этом врач отметил, что в России многие люди привиты от натуральной оспы, что дает дополнительный уровень коллективной защиты, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее Роспотребнадзор сообщил о первом случае заражения оспой обезьян. Больной приехал в Россию из Европы. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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