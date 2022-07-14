Более 5 тысяч человек посетили площадку Российской креативной недели в Москве

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Свыше пяти тысяч человек посетили павильон Created in Moscow, организованный в Парке Горького в рамках Российской Креативной недели. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Мероприятие проходило в период с 7 по 10 июля. За эти дни желающие успели встретиться с отраслевыми экспертами, обсудить развитие креативной индустрии и послушать специалистов, ознакомиться с их мастер-классами и послушать лекции.
Речь идет о важной части столичной экономики, которая, не в последнюю очередь, развивается из-за интереса со стороны общества и партнеров. 300 тысяч зрителей следили за мероприятием в прямой трансляции, в сессии участвовали 120 спикеров – это художники, дизайнеры, модельеры и медиаменеджеры.
Ведущие представители творческого бизнеса обсудили будущее отечественного кинопроката, психологию креативного предпринимателя и преобразование городской среды.
Гостям также показали работы современных художников, поведав о веяниях нашей эпохи и живописи. Желающие опробовали себя в графическом искусстве, 3D-моделировании и создании музыки.
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