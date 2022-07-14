Более 5 тысяч человек посетили площадку Российской креативной недели в Москве

Более 5 тысяч человек посетили площадку Российской креативной недели в Москве
Фото: АГН "Москва"
А в прямой трансляции за мероприятием следили около 300 000 жителей

Свыше пяти тысяч человек посетили павильон Created in Moscow, организованный в Парке Горького в рамках Российской Креативной недели. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятие проходило в период с 7 по 10 июля. За эти дни желающие успели встретиться с отраслевыми экспертами, обсудить развитие креативной индустрии и послушать специалистов, ознакомиться с их мастер-классами и послушать лекции.

Речь идет о важной части столичной экономики, которая, не в последнюю очередь, развивается из-за интереса со стороны общества и партнеров. 300 тысяч зрителей следили за мероприятием в прямой трансляции, в сессии участвовали 120 спикеров – это художники, дизайнеры, модельеры и медиаменеджеры.

Ведущие представители творческого бизнеса обсудили будущее отечественного кинопроката, психологию креативного предпринимателя и преобразование городской среды.

Гостям также показали работы современных художников, поведав о веяниях нашей эпохи и живописи. Желающие опробовали себя в графическом искусстве, 3D-моделировании и создании музыки.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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