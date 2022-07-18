Шаг в будущее или новые ограничения от финансовых регуляторов?

Центральный банк Российской Федерации принял решение о нововведении для граждан: регулятор намерен ввести биометрию как обязательную процедуру для оформления кредитов.

В частности, клиентам в скором времени придется открывать счета через идентификацию в единой биометрической системе.

Как пишет "Коммерсант", кредитные организации будут выдавать кредиты без очного присутствия физлица после его идентификации. Для этого банк будет пользоваться мобильными приложениями.

Что касается банков, у которых такие нововведения отсутствуют, Центробанк запретит выдачу кредитов на смартфонах.

Ранее россиянам рассказывали о новых правилах в оформлении кредитов с 18 июля.