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Центральный банк Российской Федерации принял решение о нововведении для граждан: регулятор намерен ввести биометрию как обязательную процедуру для оформления кредитов.
В частности, клиентам в скором времени придется открывать счета через идентификацию в единой биометрической системе.
Как пишет "Коммерсант", кредитные организации будут выдавать кредиты без очного присутствия физлица после его идентификации. Для этого банк будет пользоваться мобильными приложениями.
Что касается банков, у которых такие нововведения отсутствуют, Центробанк запретит выдачу кредитов на смартфонах.
Ранее россиянам рассказывали о новых правилах в оформлении кредитов с 18 июля.
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