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Некоторое время назад информационное пространство облетела новость о британском подданном, который настолько был очарован поселившейся в его семействе украинской беженкой, что в итоге бросил свою жену и детей. Однако "кара небесная" не заставила себя долго ждать. Вышло так, что за любовную интрижку мужчине пришлось расплачиваться собственной карьерой.
Британец был успешным бизнесменом, он владел популярной охранной фирмой, однако из-за пристального внимания прессы потерял один из своих основных контрактов. Так, клиенты из Национальной службы здравоохранения Британии отказались сотрудничать с мужчиной, так как их раздражало постоянное появление журналистов в самое неподходящее время. Сыграло свою роль и общественное порицание, добавляет интернет-издание "Общественная служба новостей".
Мужчина пожаловался, что папарацци шли на любые уловки, лишь бы получить его комментарий – они могли начать приставать к клиентам, что, разумеется, сильно их раздражало. Таким образом, роман с чаровницей из Львова стоил мужчине карьеры. После случившегося его доходы резко снизились, отмечает РИА ФАН.
Напомним, украинской прелестнице удалось разбить крепкую британскую семью всего за 10 дней.
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