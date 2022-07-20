Сообща помогаем всем миром

Трагедия, которая 8 лет происходила на Донбассе, наконец-то подошла к своему логичному финалу

Российская армия зачищает последние очаги нацизма, освобождая один населенный пункт за другим. ВСУ отходит, но после себя она оставляет разоренные села и города. Жители, которые, безусловно, счастливы произошедшим с ними переменам, зачастую потеряли практически все. У них нет самого элементарного, необходимого в быту: моющих средств, постельных принадлежностей, канцелярских принадлежностей и игрушек для детей. А ведь совсем скоро 1 сентября. Детям нужно будет идти в школу, но собрать их туда довольно непросто.



В России многие приняли беду жителей Донбасса как свою собственную. По всей стране идут сборы гуманитарной помощи.



Не остался в стороне и частный бизнес. Один из наглядных примеров последнего времени: по инициативе владельца АО "Волжский Оргсинтез" Александра Соболевского была собрана партия гуманитарной помощи. Она уже отправлена на Донбасс. И таких примеров множество по всей стране.

Всем миром справимся с бедой!