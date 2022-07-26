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Знаменитый американский миллиардер, владелец высокотехнологичной компании SpaceX не остался в стороне и дал собственный комментарий по поводу решения Российской Федерации покинуть проект Международной космической станции уже в 2024 году.
Судя по всему, самый модный и известный инженер Соединенных Штатов Америки узнал о решении Москвы, как и многие, из прессы. Под одним из сообщений зарубежного информационного портала о российском решении Маск и оставил свой комментарий.
Популярный американский предприниматель решил перейти на французский язык и прокомментировал соответствующую статью издания Space.com эмоциональным пожеланием "Bon voyage", что в переводе на русский значит "Счастливого пути".
К слову, недавно информационное пространство разорвала подборка полуголых фотографий с именитым американцем. Многим показалось, что цвет кожи Илона Маска слишком бледный, да и фигура расхитителя женских сердец очень далека от идеала. В целом российские дамы оказались не в восторге от заокеанского мачо.
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