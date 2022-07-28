Девелоперы предлагают нетипичные для себя условия потенциальным покупателям

На российском рынке недвижимости сложилась следующая ситуация: потенциальный покупатель может рассчитывать сразу на несколько государственных программ жилья, за которые может выручить хорошую скидку. Об этом рассказал экономист Павел Сигал.

Отраслевой эксперт указал, что пока приобретение квартиры – выгодное дело. Причина не только в действии сразу нескольких гопрограмм, но и специальных условиях, которые допускает сам девелопер.

Рынок сейчас переполнен предложениями. Продавцы предлагают заманчивые условия, которые еще и накладываются на летний сезон отпусков. Банки также предлагают выгодные проценты.

Конечно, указал экономист, необходимо учитывать и общее снижение покупательской способности населения. Однако рынок пытается проявить изворотливость, чтобы не потерять колоссальные средства. И такая картина больше характерна для 2022 года, когда динамика спроса-предложения нетипична.

Некоторые девелоперы предлагают покупателям квартирный тест-драйв – чтобы потенциальный покупатель пожил некоторое время в новой квартире и оценил ее удобство. Впрочем, в этом есть и изрядная доля маркетинговой хитрости: человек может привыкнуть к жилью и уже принять для себя положительное решение, несмотря на высокую стоимость.