Россиянам назвали лучшее время для покупки жилья

Россиянам назвали лучшее время для покупки жилья
Anton Gyngazov/www.globallookpress.com
Девелоперы предлагают нетипичные для себя условия потенциальным покупателям

На российском рынке недвижимости сложилась следующая ситуация: потенциальный покупатель может рассчитывать сразу на несколько государственных программ жилья, за которые может выручить хорошую скидку. Об этом рассказал экономист Павел Сигал.

Отраслевой эксперт указал, что пока приобретение квартиры – выгодное дело. Причина не только в действии сразу нескольких гопрограмм, но и специальных условиях, которые допускает сам девелопер.

Рынок сейчас переполнен предложениями. Продавцы предлагают заманчивые условия, которые еще и накладываются на летний сезон отпусков. Банки также предлагают выгодные проценты.

Конечно, указал экономист, необходимо учитывать и общее снижение покупательской способности населения. Однако рынок пытается проявить изворотливость, чтобы не потерять колоссальные средства. И такая картина больше характерна для 2022 года, когда динамика спроса-предложения нетипична.

Некоторые девелоперы предлагают покупателям квартирный тест-драйв – чтобы потенциальный покупатель пожил некоторое время в новой квартире и оценил ее удобство. Впрочем, в этом есть и изрядная доля маркетинговой хитрости: человек может привыкнуть к жилью и уже принять для себя положительное решение, несмотря на высокую стоимость.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Чем завершится для ВСУ наступление на Херсон: политолог раскрыл карты Зеленского

Имитация реальных действий неизбежна - сил у Киева нет

"Впадать в тремор и бояться": Киев хочет запугать Россию одним словом

С воинственным заявлением выступил советник главы офиса Зеленского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей