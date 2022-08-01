Взбешенный персонал потребовал от дорогих гостей удалиться и поискать себе другое место

Группа беженцев из Украины оскандалилась в Черногории из-за флага – те развесили национальную символику на шезлонгах. По некоторым данным, на выходцев из Незалежной, которые демонстрировали вызывающее поведение, стали жаловаться отдыхающие на пляже люди.

Украинские патриоты попытались ответить словесным спором и даже попытались взять победу силой. Однако после того, как отдыхающие пригрозили вызвать на место правоохранительные органы, те все-таки послушались и ушли с пляжа.

Медик указывают, что такая ситуация вовсе не единственный пример: весной беженцы из Германии попытались сжечь российский флаг, спалив в итоге целый дом, предоставленный им местными жителями. Свои "подвиги" они снимали на камеру. В один момент пламя перекинулось на жилье, которое полностью выгорело.