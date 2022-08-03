Названы самые частые ошибки хранения продуктов летом

Названы самые частые ошибки хранения продуктов летом
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Особо капризны ягоды - их можно "угробить" уже через три дня после сбора

Летний сезон – время хранения овощей и фруктов. Однако многие неправильно хранят сезонные продукты – в итоге они теряют свои полезные свойства и неправильно усваиваются, указала эксперт отдела операционной доставки одного из ведущих ритейлов РФ Юлия Лемешева.

Ягоды – самые капризные сезонные продукты. Их сохранить во вкусе и пользе можно лишь в первые три дня с момента сбора. Потому и хранить их нужно в объемной таре.

Неспелые фрукты же отставляют на дозревание при комнатной температуре обернутыми в бумагу. Если вы храните фрукты с треснувшей кожурой в холодильнике уже пару дней, будьте уверены: они уже начали портиться. Ягоды с фруктами ополаскивать не нужно перед хранением – так вы лишний раз портите продукты.

А свежую зелень же нужно всегда промывать водой – во избежание проникновения бактерий внутри стеблей.

Ранее мы рассказывали, какие продукты подорожают в России к осени.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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