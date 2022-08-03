Курс рубля
- Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля
Летний сезон – время хранения овощей и фруктов. Однако многие неправильно хранят сезонные продукты – в итоге они теряют свои полезные свойства и неправильно усваиваются, указала эксперт отдела операционной доставки одного из ведущих ритейлов РФ Юлия Лемешева.
Ягоды – самые капризные сезонные продукты. Их сохранить во вкусе и пользе можно лишь в первые три дня с момента сбора. Потому и хранить их нужно в объемной таре.
Неспелые фрукты же отставляют на дозревание при комнатной температуре обернутыми в бумагу. Если вы храните фрукты с треснувшей кожурой в холодильнике уже пару дней, будьте уверены: они уже начали портиться. Ягоды с фруктами ополаскивать не нужно перед хранением – так вы лишний раз портите продукты.
А свежую зелень же нужно всегда промывать водой – во избежание проникновения бактерий внутри стеблей.
Ранее мы рассказывали, какие продукты подорожают в России к осени.
Такого напряжения современный мир еще не знал
Москва не занимается благотворительностью - особенно с недружественными странами