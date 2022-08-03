"Как в 90-х":Чубайсу предрекли в Европе участь нищего пенсионера

"Как в 90-х":Чубайсу предрекли в Европе участь нищего пенсионера
Анатолий Чубайс. Фото: Anton Belitsky/www.globallookpress.com
Ежедневно экс-глава "Роснано" тратит миллион рублей на лечение

Бывший руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс готов лишиться всего нажитого состояния из-за трат – все средства он расходует на лечение. В настоящее время политик находится на территории Европы и лежит в больничной койке с синдромом Гийена-Барре, который, как правило, проявляется в виде потери чувствительности в конечностях и мышечной слабости после ковида.

В сутки, указал общественник Роман Худяков, Чубайс тратит порядка миллиона рублей. После таких трат он может обнищать.

Откровенно безумный больничный счет – не редкость в современном мире (на Западе – в особенности). И, какой фигурой бы ни был Чубайс, какое состояние бы ни нажил в 1990-е годы после шоковых реформ и приватизационных процессов с распилом государственного имущества, все равно станет "бедным пенсионером", передает "Общественная служба новостей".

"Булка хлеба и стакан молока ему светит – как пенсионерам в 1990-х", – заявил Худяков. 

Медики же указывают, что у Чубайса довольно высокие шансы на выздоровление.

Источник: Blitz ✓ Надежный источник
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