Однако альтернативы всегда есть, указал эксперт

Россияне, как и все современные люди, склонны к потреблению. И привычки диктует в капиталистических отношениях не столько необходимость, сколько сам рынок. После снижения товарного оборота со Штатами многие привычки придется пересмотреть, указал экономист Константин Ордов.

Импорт товаров российского произодства в США упал до минимума в сравнении с показателем 2004 года – что, кстати говоря, обоюдно: экспорт в РФ упал до 58 млн долларов против импорта в США до 661 млн. Товарооборот не самый большой, однако некоторые привычки у россиян сформированы поколениями, если говорить об американских брендах.

На практике же это будет означать, что популярные марки газировок и макарон исчезнут с прилавков. Придется искать для себя другие – и это будет не западная продукция.

Пустые ниши с радостью готовы закрыть азиатские производители, которые привлекают россиян преференцией и переходом на торговлю в нацвалютах. Навариваются на импорте в РФ и Турция с Индией.

"Так что все будет хорошо, когда мы обратим внимание на те новые бренды, которые выходят на наш рынок", – подвел итоги экономист.

А недавно мы рассказывали, какие продукты могут подорожать уже к осени.