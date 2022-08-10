Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Россияне, как и все современные люди, склонны к потреблению. И привычки диктует в капиталистических отношениях не столько необходимость, сколько сам рынок. После снижения товарного оборота со Штатами многие привычки придется пересмотреть, указал экономист Константин Ордов.
Импорт товаров российского произодства в США упал до минимума в сравнении с показателем 2004 года – что, кстати говоря, обоюдно: экспорт в РФ упал до 58 млн долларов против импорта в США до 661 млн. Товарооборот не самый большой, однако некоторые привычки у россиян сформированы поколениями, если говорить об американских брендах.
На практике же это будет означать, что популярные марки газировок и макарон исчезнут с прилавков. Придется искать для себя другие – и это будет не западная продукция.
Пустые ниши с радостью готовы закрыть азиатские производители, которые привлекают россиян преференцией и переходом на торговлю в нацвалютах. Навариваются на импорте в РФ и Турция с Индией.
"Так что все будет хорошо, когда мы обратим внимание на те новые бренды, которые выходят на наш рынок", – подвел итоги экономист.
А недавно мы рассказывали, какие продукты могут подорожать уже к осени.
В Штатах поспешили откреститься от причастности к произошедшему