Собянин: Москва отправила пожарных для ликвидации возгорания во Владимирской области

Собянин: Москва отправила пожарных для ликвидации возгорания во Владимирской области
Фото: АГН Москва
В Рязанскую область направлены дополнительные силы и средства для борьбы с лесными пожарами

Москва помогает соседним регионам ликвидировать очаги возгорания в лесных массивах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 18 августа.

"Обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей",

– написал Собянин в своем телеграм-канале.

При этом помощь Рязанской области в борьбе с лесными пожарами увеличена вдвое. По поручению мэра столичную группировку сил и средств по локализации пожара на месте возглавил руководитель Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы Юрий Акимов.  

Дым и гарь от природных пожаров, бушующих в соседних областях, уже второй день ощущаются в столице. Ранее сообщалось, что Москва направила в Рязанскую область еще два вертолета Ка-32А.

Источник: Телеграм-канал Собянина ✓ Надежный источник
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