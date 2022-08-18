Собянин: Москва отправила пожарных для ликвидации возгорания во Владимирской области

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Москва помогает соседним регионам ликвидировать очаги возгорания в лесных массивах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 18 августа.
"Обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей",
– написал Собянин в своем телеграм-канале.
При этом помощь Рязанской области в борьбе с лесными пожарами увеличена вдвое. По поручению мэра столичную группировку сил и средств по локализации пожара на месте возглавил руководитель Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы Юрий Акимов.
Дым и гарь от природных пожаров, бушующих в соседних областях, уже второй день ощущаются в столице. Ранее сообщалось, что Москва направила в Рязанскую область еще два вертолета Ка-32А.
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