К месту гибели журналистки Дугиной в Подмосковье несут цветы

Некоторые даже не могли сдержать слез

20 августа журналистка и политолог, дочь философа Александр Дугина Дарья подорвалась на собственном авто, находясь за рулем. По некоторым данным, под сиденьем было заложено 400 граммов тротила. Дугина подорвалась из-за срабатывания взрывного устройства.

Считанные часы спустя после убийства к месту трагедии начали приезжать люди с цветами, чтобы почтить покойную и увидеть место жуткого убийства тридцатилетней журналистки, передает "Пятый канал". Кое-кто даже не с тал скрывать слез.

Дело об убийстве Дугиной взято на контроль СК Александром Бастрыкиным. По некоторым данным, исполнители пытались убить ее отца.


Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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