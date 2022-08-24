Земляное полотно трассы Виноградово – Болтино – Тарасовка находится в стадии активного возведения. Проблем с поставками стройматериалов нет – в основном используется местная ресурсная база. Сдать объект планируют в 2024 году. Его работа положительно скажется на жизни сотен тысяч жителей Подмосковья.

На полном ходу

Очертания будущей Мытищинской хорды уже хорошо заметны. Работы ведутся на 11,2 из 16 км строящейся скоростной магистрали. На объекте в настоящий момент задействовано порядка 50 единиц техники и 350 специалистов.

Строители обустраивают земляное полотно автомагистрали. Уже уложено более 2 млн кубометров грунта. Трассу возводят по самым современным стандартам, отмечает Доев, что обеспечит высокое качество автодороги.

Так, например, Группа "ВИС", выступающая инвестором и концессионером проекта, применяет специальный геотекстиль, который выполняет ряд важных функций. В их числе:

отведение лишней воды (дренаж);

препятствование вымыванию основы дорожного покрытия;

предотвращение эрозии почвы (в том числе откосов, холмов и насыпей);

исключение смешивания грунта и других насыпных прослоек, укрепляющих дорожную поверхность.

Геосинтетика укрепляет и армирует покрытие, а также позволяет равномерно распределять нагрузку по всей поверхности дороги. Такой материал выдерживает воздействие агрессивных щелочей и кислот, не расслаивается под воздействием воды и строительных смесей. За счет этого срок службы покрытия увеличивается, а расходы на эксплуатацию и ремонт автомагистрали, напротив, снижаются.

Также строители Группы возводят ряд других важных сооружений, в числе которых путепровод через Пироговское шоссе, мост через реку Чанку, удобные транспортные развязки.

Дмитрий Доев, гендиректор Группы "ВИС", подчеркивает: значительный объем материалов, применяемых в работе, производится не просто в России, а именно в Московской области. Так, песок, ЖБИ, металлоконструкции и бетон поставляются на объект с предприятий Щелкова, Мытищ, Дмитрова, Сергиева Посада, Протвина и ряда других городов Подмосковья. Это упрощает логистику и снижает стоимость реализации проекта. При этом подавляющее большинство импортных материалов, необходимых для возведения хорды, уже приобретены и находятся на стройплощадках. По словам Доева, риски, связанные с ресурсным обеспечением стройки, отсутствуют.

Значимость проекта для местных жителей и транзитного транспорта

Масштабные изменения транспортной инфраструктуры позволят перераспределить трафик на подъездах к столице. По оценкам экспертов, Мытищинская хорда на 20% разгрузит Ярославское и Дмитровское направления, на треть – Осташковское шоссе. Являясь, по сути, дублером МКАД, она также снизит загрузку северного участка кольцевой автодороги на 20%. Максимальная скорость движения на новой четырехполосной трассе составит 120 км/час. Пропускная способность 16-километрового участка — 39 тысяч автомобилей в сутки.

Новая магистраль улучшит транспортную доступность для 850 тысяч жителей Подмосковья. С введением объекта в эксплуатацию они смогут добираться до столицы на час быстрее. Еще один важный социально-экономический эффект — повышение безопасности дорожного движения.

Строительство Мытищинской хорды – один из первых инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства РФ, реализованный по частной концессионной инициативе. Группа "ВИС" провела оценку актуальности новой автомагистрали для развития транспортной системы Подмосковья, определила сроки окупаемости инвестиций, выработала модель и условия концессии и обратилась с готовым решением в Правительство Московской области в ноябре 2017 года. Работы начались в 2020-м, а сдать объект планируют в 2024-м.

Доля частных вложений на этапе строительства дороги – порядка 80%. Как отметил Доев Дмитрий, это значительно снижает нагрузку на региональный бюджет.

На этапе заключения соглашения о ГЧП предполагалось, что стоимость проезда по автомагистрали составит порядка 10 рублей за километр. Однако окончательную цену назовут уже после ввода объекта в эксплуатацию. При этом автовладельцы смогут пользоваться и отдельными участками дороги (оплачивая только пройденный участок платной трассы) – для этого предусмотрено создание 5 пунктов взимания платы.

Дмитрий Доев: биография

Трудовая биография действующего генерального директора ранее уже была связана с холдингом: в начале 2000-х Доев Дмитрий Витальевич возглавлял Производственную фирму "ВИС" (в настоящий момент она входит в строительный дивизион Группы).

Доев в разные годы работал на высоких постах в ряде структур Газпрома. Являлся руководителем одной из дочерних компаний корпорации, которая специализируется на обеспечении техобслуживания, диагностики и ремонта, а также капитальном строительстве и реконструкции объектов ПАО "Газпром". Управленец также отвечал за создание холдинговой компании по ремонту и обслуживанию объектов газовой инфраструктуры, в которой работает около 20 тыс. специалистов.

Доев Дмитрий женат, воспитывает двоих детей. Имеет высшее образование, диплом защитил в Ленинградском политехническом институте (направление – "Динамика и прочность машин"). В этом же вузе преподавал, но впоследствии ушел в бизнес-сферу.