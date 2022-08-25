Москвичам пообещали жару до конца августа

Последние дни лета будут особенно сухими и жаркими

До конца текущей недели погода в Московской области останется прежней по характеру – дни будут сухими и жаркими, рассказал метеоролог Леонид Старков.

Ночью температура опустится до 15 градусов, днем в столице и области воздух будет прогреваться до 32 со слабым ветром, указал специалист. Если пожары в Рязанской области и на востоке московского региона сохранятся, дым пойдет по ближайшим областям. Остается надеяться, что атмосфера не претерпит изменений, пишет "Радио 1".

Сами жители Подмосковья ищут любое спасение в жару – в Щелково один мужчина соорудил из досок себе плот, на котором решил позагорать в одном из городских водоемов, не предназначенных для заплывов, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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