Москвичам пообещали грозы с дождями в последние дни августа

Жара закончилась

В столичном регионе на неделе ожидается резкая смена погоды. Уже в ночь на 30 августа температура опустится до 19 градусов, указал специалист "Фобоса" Евгений Тишковец.

Весь вторник будет лить дождь – ожидается даже гроза. Ну а в последний день лета в Москве и области ожидается уже холодный фронт – от 12 до 17 градусов ночью и от 22 до 27 днем, передает "Радио 1".

Начало сентября в Подмосковье будет прохладным и дождливым. Днем ожидается всего лишь до 11 градусов, в регионе резко похолодает, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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