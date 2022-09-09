Роль нашей страны сложно преувеличить

Знаменитый американский пророк Эдгар Кейси покинул этот мир почти век назад, однако его имя до сих пор гремит – ясновидящий предсказал множество событий, которые уже стали реальностью. При этом медиума связывали особые отношения с Россией. Наша страна стала своего рода наваждением для американца. Он верил в исключительность России и ее "особый путь".



Вес этому пророку придает то, что многие его предсказания уже сбылись. Так, Кейси предвидел развал Советского Союза, а также укрепление мощи Китая. Кроме того, предсказатель заранее знал, что мир столкнется с двумя глобальными конфликтами – Первой и Второй мировыми войнами.

Что касается будущего, для нашей страны оно выглядит весьма позитивно. Впрочем, не обойдется без серьезных испытаний. Однако именно из России "придет надежда всего мира". Ясновидящие уверял, что русские начнут жить в соответствии с канонам справедливости и братства – ради своего ближнего. Тогда жизнь улучшится, что преподаст урок всему остальному миру.

Тогда же нашей стране удастся выстроить нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки. К сожалению, перед такими позитивными переменами мир ждут серьезные природные катаклизмы, катастрофы, наводнения и землетрясения.