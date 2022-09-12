Ежегодно десятки человек попадают с отравлением в больницу

Мед является средством, которое помогает в борьбе со множеством болезней. Однако существует один сорт, который способен в редких случаях ухудшить состояние человека и даже привести к летальному исходу – в народе его прозвали "безумным" медом.

Его производят немного и, как правило, в Качкарских горах на черноморском побережье. Главная особенность производства продукта – в опылении рододендрона пчелами, из-за чего мед становится темно-красноватым, горьким и богатым специальным веществом граянотоксином.

Обычно люди употребляют его в небольших количествах для лечения артериального давления, импотенции и других заболеваний. Но стоит немного переборщить с дозировкой, и у человека появляются тошнота, нерегулярное сердцебиение, обмороки, а в некоторых случаях средство провоцирует наступление летального исхода.

Из-за особенностей сбора такой мед стоит в турецких магазинах около 360 долларов за кг. Высокую стоимость обуславливают особой ценностью продукта для организма – он продается как лекарство от гипертонии, диабета, артрита и боли в горле. Также, по некоторым данным, он помогает побороть нервные расстройства, бессонницу и снять усталость.

В Средне-Восточной Азии ему даже приписывают способность лечить эректрильную дисфункцию, из-за чего в больницы довольно часто попадают мужчины средних лет с серьезными отравлениями "безумным" медом.

Несмотря на народные поверья, научно благоприятные свойства, которые вызывает средство, детально не изучены.