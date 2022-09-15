Красные глаза могут оказаться симптомом опасной болезни

Красные глаза могут оказаться симптомом опасной болезни
Фото: unsplash.com
Пациенты в некоторых случаях могут даже потерять зрение

Офтальмолог Татьяна Шилова утверждает, что серьезные покраснения глаз, как правило, безобидный симптом, поскольку опасности для зрения не несет, хотя и выглядит угрожающе. По ее словам, такие внешние проявления являются признаками более серьезных заболеваний, передает News.ru. 

"Это называется субконъюнктивальные кровоизлияния, когда слизистая оболочка глаза рыхло соединена с глазным яблоком, кровь, которая туда стекает, движется, меняет форму", – пояснила врач.

Она рассказала, что такие проявления бывают на фоне стресса, а также при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы. К примеру, гипертонии, атеросклероза, диабета. 

Шилова отметила, что в такой ситуации офтальмолог должен расширить зрачок и проверить, нет ли кровоизлияния внутри глаза. В противном случае это может привести к потерям зрения. Довольно часто это происходит при наличии у пациента диабета. Также тяжелые внутриглазные трамбозы может дать ковид.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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