Иногда борьба с лишними килограммами может разрушить организм

Представительницы прекрасного пола всегда стремились к стройности и привлекательности. На этом пути красавицы не гнушались и не гнушаются даже самыми экстремальными видами похудения.



Хлопковая диета

Когда-то на этой диете сидели многие модели. Задача была проста – заглушить голод. Для этого красотки проглатывали ватные диски, пропитанные бульоном или фруктовым соком. Такое "похудение" приводило к серьезным заболеваниям кишечной системы и белковым отекам.

Диета "спящей красавицы"

Состоятельные люди в борьбе с лишним весом прибегали к самым изощренным методам. Некоторых особо отчаянных помещали в состояние искусственной комы. Разумеется, в таком отключенном виде пациент ничем не питается. В итоге худеющие получали истощение организма, проблемы с костями и памятью.

Паразитарная диета

Когда-то модницы шли на совсем уж радикальные шаги. Девушки ели яйца ленточных червей, которые, развиваясь в их организме, начинали "объедать" своего носителя. Дамы теряли килограммы, а вместе с ними получали серьезные проблемы с кишечником и другие сопутствующие заболевания.

Специалисты всегда подчеркивают, что расставаться с лишними килограммами нужно под наблюдением лечащего врача и строго выполняя рекомендации диетолога.