Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Представительницы прекрасного пола всегда стремились к стройности и привлекательности. На этом пути красавицы не гнушались и не гнушаются даже самыми экстремальными видами похудения.
Когда-то на этой диете сидели многие модели. Задача была проста – заглушить голод. Для этого красотки проглатывали ватные диски, пропитанные бульоном или фруктовым соком. Такое "похудение" приводило к серьезным заболеваниям кишечной системы и белковым отекам.
Состоятельные люди в борьбе с лишним весом прибегали к самым изощренным методам. Некоторых особо отчаянных помещали в состояние искусственной комы. Разумеется, в таком отключенном виде пациент ничем не питается. В итоге худеющие получали истощение организма, проблемы с костями и памятью.
Когда-то модницы шли на совсем уж радикальные шаги. Девушки ели яйца ленточных червей, которые, развиваясь в их организме, начинали "объедать" своего носителя. Дамы теряли килограммы, а вместе с ними получали серьезные проблемы с кишечником и другие сопутствующие заболевания.
Специалисты всегда подчеркивают, что расставаться с лишними килограммами нужно под наблюдением лечащего врача и строго выполняя рекомендации диетолога.
Обстановка в Европе накаляется день ото дня