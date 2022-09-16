Врачи раскрыли связь между регулярным сексом и камнями в почках

Врачи раскрыли связь между регулярным сексом и камнями в почках
Фото: unsplash.com
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Половые акты благоприятно влияют на организм

Урологи индонезийского университета Аирлангга в Сурабае после собственных исследований пришли к выводу, что регулярный секс или самоудовлетворение 3-4 раза в неделю может помочь избавиться от камней в почках. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опубликованную в научном журнале The Journal of Sexual Medicine статью.

Всего они проанализировали данные порядка 400 человек, у которых была дигностирована мочекаменная болезнь. Часть из них имела регулярные половые сношения, а другая – воздерживалась.

Врачи выяснили, что люди из первой группы почти в 6 раз чаще избавлялись от камней в почках, чем другие испытуемые. Также им на 62% реже требовались обезболивающие из-за болезни. 

Как полагают специалисты, это связано с тем, что во время полового акта происходят сокращения шейки мочевого пузыря, что увеличивает вероятность выхода камней из организма. Кроме того, у мужчин при эрекции высвобождается оксид азота, который вызывает расслабление гладкой мускулатуры.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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