Дождь ожидается только в первые дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, чего ждать от погоды в Московском регионе на этой неделе с 19 по 25 сентября. Его слова приводит RT.

По заявлению синоптика, в столице днем пройдут осадки, из-за чего температура воздуха днем и ночью будет примерно одинаковой – в диапазоне 11-14°С. Он отметил, что это будет связано с дождевыми облаками, которые закроют проникновение солнечных лучей.

Также он предупредил, что во вторник ожидается низкое давление – примерно на 17-20 мм рт ст ниже нормы. Возможен небольшой дождь, сообщает "Радио 1". После осадков на неделе, наиболее вероятно, уже не будет.