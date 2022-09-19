Озвучен прогноз погоды в Москве на неделю

Дождь ожидается только в первые дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, чего ждать от погоды в Московском регионе на этой неделе с 19 по 25 сентября. Его слова приводит RT.

По заявлению синоптика, в столице днем пройдут осадки, из-за чего температура воздуха днем и ночью будет примерно одинаковой – в диапазоне 11-14°С. Он отметил, что это будет связано с дождевыми облаками, которые закроют проникновение солнечных лучей. 

Также он предупредил, что во вторник ожидается низкое давление – примерно на 17-20 мм рт ст ниже нормы. Возможен небольшой дождь, сообщает "Радио 1". После осадков на неделе, наиболее вероятно, уже не будет. 

Источник: RT ✓ Надежный источник
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