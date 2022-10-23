Чтобы привлечь проблему к климатическим изменениям, которые сейчас важнее всего на свете

В Германии разразился скандал из-за активистов-экологов – те облили картину Клода Моне картофельным пюре, решив привлечь внимание местных властей к недостаточным, на их взгляд, мерам, направленным на борьбу с климатическими изменениями.

Вместе с тем протестующие приклеили себя к колонне с полотном. Все произошло в постдамском муазее "Барберини", передает "Пятый канал".

В музее заявили, что необходимо изучить и оценить нанесенный картине ущерб. К счастью, картина была под защитным стеклом. Администрация Постдама назвала инцидент варварством по отношению к культуре.