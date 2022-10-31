Защита от мошенников: как нельзя записывать своих близких в телефоне

Осторожность лишней не бывает

Изворотливые мошенники знают массу способов завладеть личными данными своих жертв. Пользователям нужно помнить, что меры предосторожности лишними не бывают, а потому не стоит записывать номера своих близких в справочнике мамами и папами, указала маркетолог Ольга Бобровская.

Социальная инженерия строится, в том числе, на звонках родственникам – мошенники представляются абонентами, список контактов которых последними получен для того, чтобы завладеть деньгами жертвы под самым разным предлогом: "родственник" попал в ДТП, оказался не там, где нужно, попал на крупную сумму и так далее.

Мошенники пытаются оказать психологическое воздействие и вызвать у людей стресс – в таком состоянии жертва думает совершенно по-другому.

Ранее мы писали, как мошенники прикинулись зоозащитниками и смогли обмануть на деньги десятки жителей Обнинска, решивших скинуться нужной суммой на "спасение" пострадавших животных.