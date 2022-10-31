Защита от мошенников: как нельзя записывать своих близких в телефоне

Защита от мошенников: как нельзя записывать своих близких в телефоне
Rafael Henrique/www.globallookpress.com
Осторожность лишней не бывает

Изворотливые мошенники знают массу способов завладеть личными данными своих жертв. Пользователям нужно помнить, что меры предосторожности лишними не бывают, а потому не стоит записывать номера своих близких в справочнике мамами и папами, указала маркетолог Ольга Бобровская.

Социальная инженерия строится, в том числе, на звонках родственникам – мошенники представляются абонентами, список контактов которых последними получен для того, чтобы завладеть деньгами жертвы под самым разным предлогом: "родственник" попал в ДТП, оказался не там, где нужно, попал на крупную сумму и так далее.

Мошенники пытаются оказать психологическое воздействие и вызвать у людей стресс – в таком состоянии жертва думает совершенно по-другому.

Ранее мы писали, как мошенники прикинулись зоозащитниками и смогли обмануть на деньги десятки жителей Обнинска, решивших скинуться нужной суммой на "спасение" пострадавших животных.

новости партнеров

Суровикин придумал новую тактику для скорейшего завершения СВО

Военный планирует максимально сохранить завоеванные территории

Экономисты разнесли идею Дерипаски по спасению экономики России

Предложение бизнесмена назвали "бредовым"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей