Защита от мошенников: как нельзя записывать своих близких в телефоне

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Изворотливые мошенники знают массу способов завладеть личными данными своих жертв. Пользователям нужно помнить, что меры предосторожности лишними не бывают, а потому не стоит записывать номера своих близких в справочнике мамами и папами, указала маркетолог Ольга Бобровская.
Социальная инженерия строится, в том числе, на звонках родственникам – мошенники представляются абонентами, список контактов которых последними получен для того, чтобы завладеть деньгами жертвы под самым разным предлогом: "родственник" попал в ДТП, оказался не там, где нужно, попал на крупную сумму и так далее.
Мошенники пытаются оказать психологическое воздействие и вызвать у людей стресс – в таком состоянии жертва думает совершенно по-другому.
Ранее мы писали, как мошенники прикинулись зоозащитниками и смогли обмануть на деньги десятки жителей Обнинска, решивших скинуться нужной суммой на "спасение" пострадавших животных.
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