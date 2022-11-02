Анастасия Алексеевна Горшкова (Anastasia Alekseevna Gorshkova) получила академическое образование в МГАХИ им. Сурикова. В настоящее время Горшкова живет и работает на несколько стран и реализует собственный образовательный проект в Москве

Горшкова Анастасия (Gorshkova Anastasia) – дизайнер и скульптор из России. Работает в Европе. Ее увлечение искусством началось с лепки пельменей и выросло в интересные проекты.



От увлечения – к призванию

Горшкова Анастасия Алексеевна (Gorshkova Anastasia Alekseevna) родилась в творческой семье. Ее отец – Алексей Николаевич – человек искусства, художник-соцреалист, которому удавалось максимально точно улавливать и отображать характеры советских людей. Мать – Людмила Георгиевна – профессиональная спортсменка, много лет посвятившая фигурному катанию.

Родители Анастасии познакомились в середине 1980-х в Свердловске (ныне – Екатеринбург), куда Людмила Георгиевна приехала на соревнования. Как вспоминает Алексей Николаевич, это была любовь с первого взгляда, поэтому тянуть с предложением руки и сердца художник не стал. Вскоре пара поженилась. И в марте 1987 года на свет появилась их дочь Анастасия. Она родилась в городе Серове Свердловской области, а спустя некоторое время семья перебралась в Москву.

Как рассказывает Анастасия Горшкова (Anastasia Gorshkova), ее увлечение скульптурой началось в совсем юном возрасте с семейной традиции. Горшковы часто собирались за общим занятием – они лепили пельмени по-уральски. Когда Анастасия достаточно подросла, чтобы помогать родителям готовить знаменитое блюдо, она с удовольствием подключилась к процессу. Как вспоминает скульптор, для нее это было настоящим творчеством – каждой пельмешке она старалась придать уникальную форму. Заметив такую увлеченность лепкой, мама решила отдать дочь в профильный кружок, где дети учились создавать поделки из соленого теста. Работы Анастасии всегда отличались утонченными формами и вызывали восхищение у преподавателей.

Горшкова (Gorshkova) развивала свой талант и в школьные годы, посещая студии скульптуры и дизайна. Способности к оформлению окружающего пространства ярко проявились в возрасте 12 лет, когда Анастасия, по сути, стала автором дизайн-проекта для ремонта квартиры их семьи. Она выбрала цвета стен и обоев, подсказала родителям, какая мебель лучше всего будет смотреться в жилище и определила для нее место. Результат очень понравился и самим "заказчикам", и их друзьям, которые приходили в гости.

Также Горшкова (Gorshkova) пробовала себя в обустройстве приусадебного участка. Она своими руками мастерила элементы дачного декора на гончарном круге, стоявшем в загородном доме ее семьи. Кроме того, она создала альпийскую горку, где вместе с родителями высадила декоративные ели и туи.

Образование без отрыва от творчества

В 15 лет Анастасия решила перейти из общеобразовательной столичной школы в художественную. Будущий дизайнер успешно сдала вступительные экзамены и стала воспитанницей Московского академического художественного лицея — учебного заведения для одаренных детей.

В 2004 году девушка поступила в Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова. Выбрала для обучения факультет скульптуры. Параллельно занималась дизайном квартир: ее первыми клиентами стали те самые друзья семьи Горшковых, которым так понравилось оформление дома родителей Анастасии. Дальше сработало "сарафанное радио": довольные заказчики рекомендовали начинающего специалиста своим знакомым, те – своим, и вскоре Анастасия Горшкова (Anastasia Gorshkova) уже обладала довольно внушительной для молодого дизайнера клиентской базой.

Заработанных средств студентке МГАХИ хватало на многочисленные путешествия по Европе. Она посещала выставки и музеи в разных странах, знакомилась с представителями местных арт-сообществ, перенимала их опыт. Учась на старших курсах вуза, девушка начала привозить на европейские локальные площадки уже собственные работы, которые пользовались спросом у ценителей искусства.

По окончании института Анастасия также прошла стажировку в ряде германских и австрийских художественных школ. Это позволило окончательно сформироваться ее авторскому стилю: часто в работах скульптора сочетаются элементы сюрреализма, абстракционизма и фигуративизма, что придает творениям особый шарм.

В настоящее время

Анастасия Алексеевна Горшкова (Anastasia Alekseevna Gorshkova) стала востребованным скульптором и дизайнером. Ее приглашают на различные европейские площадки как талантливого оформителя. Анастасия создает проекты для кафе, баров и ресторанов, в ее рабочем графике практически нет свободного времени: она в буквальном смысле живет на несколько стран.

Помимо коммерческих проектов, российский дизайнер занимается своего рода благотворительностью в сфере искусства. Анастасия создает декорации для небольших артхаусных театров за чисто символическую плату, отмечая, что ей важно оказывать поддержку подобным коллективам. Кроме того, она открыла собственную школу-студию в Москве, где одаренные ребята из многодетных и малообеспеченных семей учатся на бесплатной основе.

Работа помогла устроить и личную жизнь: мужем Анастасии стал владелец одного из австрийских заведений, который пригласил ее в качестве дизайнера для оформления своего ресторана. Детей у пары пока нет.