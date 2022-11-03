Витаминный заряд специально для россиян

Продукты бренда изготавливаются по самой современной технологии

Компливит® представлен на нашем рынке более 30 лет. В сознании россиян его название уже стало синонимом слова "витамины" и прочно ассоциируется с широкой линейкой препаратов для всей семьи. Продукты бренда созданы для людей разных возрастов и потребностей, что позволяет нашим согражданам легко и доступно восполнять нехватку жизненно важных витаминов и микроэлементов. Компания-производитель продолжает радовать своих покупателей, обновив дизайн упаковок всей линейки своей продукции. С новыми информативными и яркими упаковками ориентироваться в ассортименте стало гораздо проще!

Дизайн новый – составы прежние

Покупатели Компливит® могут не переживать, что их любимый продукт изменился: составы витаминно-минеральных комплексов остались прежними, а высокое качество, за которое их выбирают миллионы россиян, не подведет, как и прежде. Стоит отметить, что и уровень цен на продукцию не претерпит изменений – Компливит® все так же останется доступным миллионам семей по всей России.



Новый дизайн упаковки позволяет легче и быстрее ориентироваться в широком ассортименте бренда. Например, понятные надписи с маркировкой вкуса и возраста на упаковках витаминно-минеральных комплексов для детей Компливит® Актив позволят сделать нужный выбор. Обновлённый дизайн сделает упаковку более запоминающейся, что позволит сходу найти нужный продукт на аптечной витрине. Как бонус красочные упаковки определенно добавят настроения.

Создан с учетом наших потребностей

Компливит® – это витаминно-минеральные комплексы для взрослых и детей, разработанные с учетом пищевой физиологической потребности жителей России. Ввиду холодного климата на большей территории нашей страны в течение года и невозможности получать нужное количество питательных элементов из еды у людей возникает дефицит жизненно важных витаминов и микроэлементов. Мало кому удается устроить себе вечное лето и сделать рацион сбалансированным с включением в него мяса, птицы, рыбы, фруктов, овощей, цельных злаков, орехов и растительных масел, поэтому врачи рекомендуют добавлять в него витаминные комплексы, особенно в зимнее время. Нехватка необходимых элементов в нашем организме приводит к плохому самочувствию, хмурому настроению и даже болезням. Но не стоит тревожиться: прием витаминно-минеральных комплексов сможет вернуть вас к жизни и восполнить заряд витальной энергии!

Сбалансированный состав

В основе всей продукции Компливит® – сбалансированный состав важнейших витаминов и минералов. Да, прямо в одной таблетке и в правильных дозировках – вся норма посчитана уже за вас! Компливит® не содержит завышенных и заниженных дозировок, поэтому принимать все необходимые элементы в составе одного комплекса максимально эффективно. Все компоненты работают в связке друг с другом и помогают лучше усваиваться каждому из них.

Например, бестселлер бренда Компливит® 11 витаминов и 8 минералов служит дополнительным источником витаминов А, Е, С, группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В12, фолиевой кислоты, биотина), минеральных элементов (железа, марганца, меди, цинка, магния, селена), источником рутина и липоевой кислоты. Такой комплекс поддерживает отличное самочувствие, служит помощником иммунной системы, способствует снижению риска состояний дефицита витаминов и минералов, восполняет потерю энергии при физических и умственных нагрузках, нивелирует влияние на организм внешних негативных факторов и в целом "прокачивает" защитные силы организма.

Только современные технологии

Продукты бренда изготавливаются по самой современной технологии, позволяющей сохранять максимальную пользу каждого компонента, – технологии раздельного гранулирования. Отдельное внимание заслуживает тот факт, что витаминно-минеральные комплексы Компливит® производятся на территории нашей страны, на одном из крупнейших фармацевтических заводов России – УфаВита. Завод соответствует всем высочайшим критериям качества и сертифицирован стандартом GMP (Good Manufacturing Practic, Надлежащая производственная практика). Локальное производство дает уверенность в том, что потребители всегда смогут найти любимые витаминно-минеральные комплексы на аптечных полках по доступной цене.

Забота о самых маленьких

Благодаря безопасности технологий и высочайшим стандартам качества производства Компливит® россияне доверяют бренду и здоровье своих детей. Компливит® Актив – сбалансированные комплексы важнейших витаминов и минералов для детей разного возраста. Для детей с 3-х лет – Компливит® Актив жевательный в форме жевательных таблеток с приятными вкусами банана и вишни, чтобы у родителей не было проблем с капризными малышами, которых зачастую сложно уговорить принять таблетку, микстуру или другие препараты с не самыми приятными вкусами и консистенцией. Компливит® Актив для школьников – богатый состав витаминов и минералов для поддержки иммунитета, устойчивости к высоким умственным и физическим нагрузкам: чтобы хорошо учиться и не болеть.

Компоненты Компливит® Актив участвуют в функционировании и поддержке всех систем организма ребенка в период интенсивного роста, развития и адаптации к детскому сад и школе: поддерживают иммунитет, повышают устойчивость к высоким нагрузкам, поддерживают нервную систему, память и интеллект ребенка, укрепляют кости и мышцы, поддерживают здоровое зрение.

И даже самым волнительным родителям не нужно будет беспокоиться по поводу дозировки – дозировки всех компонентов соответствуют нормам физиологических потребностей детей.

А содержание сахара в Компливит® Актив жевательный в 4 раза ниже, по сравнению с витаминно-минеральными комплексами в форме мармеладных пастилок, что снижает углеводную нагрузку для детей, у которых могут иметься медицинские противопоказания.