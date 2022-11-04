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До зимы еще целый месяц, однако интернет-пространство пестрит прогнозами о том, как в Московском регионе пройдет холодный период года. Так, некоторые эксперты уверяют, что зима будет весьма контрастной: мол, температура будет то опускаться до минус 40 градусов, то внезапно будет начинаться оттепель.
Однако в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", опытный синоптик Евгений Тишковец подчеркнул, что подобного рода прогнозы – бред. Предметно говорить о погоде на зиму можно будет только в самом конце осени.
К слову, сегодня, 4 ноября, в столице и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает издание "МИР24". Столбик термометра будет опускаться до 0 градусов.
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