Жителей Санкт-Петербурга предупредили о непогоде из-за циклона "Филомена"
Однако есть и приятные новости
Метеорологи ожидают, что в Санкт-Петербурге и по области из-за действия южного циклона "Феломена" сохранится облачная погода, возможны небольшие дожди. Зато температура воздуха может прогреться до рекордных для этого периода значений.
Ночью из-за осадков в одном из районов Северной столицы дворы и улицы затопило. Об этом сообщает "Пятый канал".
Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время температура воздуха в Санкт-Петербурге может достичь +11°C.