Жителей Санкт-Петербурга предупредили о непогоде из-за циклона "Филомена"

Однако есть и приятные новости

Метеорологи ожидают, что в Санкт-Петербурге и по области из-за действия южного циклона "Феломена" сохранится облачная погода, возможны небольшие дожди. Зато температура воздуха может прогреться до рекордных для этого периода значений.

Ночью из-за осадков в одном из районов Северной столицы дворы и улицы затопило. Об этом сообщает "Пятый канал". 

Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время температура воздуха в Санкт-Петербурге может достичь +11°C. 

Источник: Piter.tv ✓ Надежный источник
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