В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

Синоптики предупредили россиян о мокром снеге и гололедице

В Москве и области объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы и метели, о чем сообщил Гидрометцентр России.

Синоптики уточняют, что до 19 ноября в столичном регионе действует предупреждение из-за ожидаемой метели, сильного снега, заносов на дорогах и гололедицы, уточняет телеканал МИР24.

К концу рабочей недели в регионе ожидаются обильные осадки до 15 сантиметров. Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" напоминает, что "желтый" уровень опасности обозначает потенциально опасную погоду. Предупреждение, кроме Московской области, действует в Калужской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях.