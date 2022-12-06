Москвичей предупредили об обильном снегопаде в выходные

В целом, погода будет хорошей

Первый снег в декабре стоит ожидать в столице уже в четверг. Об этом в беседе с АГН "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что 8 декабря стоит ожидать повышения температуры воздуха до минус 5-3 °C, к пятнице все прогреется до минус 3-2 °C. Сильный снегопад ожидается 10-11 декабря, в выходные сильных холодов ожидать не стоит, температура будет стремиться к нулевой отметке, передает МИР 24.