Москвичей предупредили об обильном снегопаде в выходные

В целом, погода будет хорошей

Первый снег в декабре стоит ожидать в столице уже в четверг. Об этом в беседе с АГН "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что 8 декабря стоит ожидать повышения температуры воздуха до минус 5-3 °C, к пятнице все прогреется до минус 3-2 °C. Сильный снегопад ожидается 10-11 декабря, в выходные сильных холодов ожидать не стоит, температура будет стремиться к нулевой отметке, передает МИР 24.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
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