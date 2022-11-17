Это коснулось только одного обвиняемого

Гаагский суд постановил, что крушение малазийского боинга над Донбасом было случайным. Тем не менее, трое из четырех подсудимых являются виновными в произошедшей трагедии.

Судья указал, что Леонид Харченко перевез "Бук" на точку запуска недалеко от Первомайского – об этом он отчитался Сергею Дубинскому. Затем он доложил о вывозе ракеты после выстрела. Поэтому судья назвал его соучастником преступления.

Сергей Дубинский, согласно вердикту суда, занимал высокое положение в ДНР – он инициировал и организовал транспортировку "Бука" из России и выполнял руководящую роль. Его также признали соучастником произошедшего.

Игорь Гиркин-Стрелков был самым высоким военным чином, указал судья. Поэтому он несет полную ответственность за применение оружия. В Гааге заявили, что военный часто советовался по различным вопросам с Москвой и отвечал за сбитие самолетов и вертолетов на территории ДНР. При этом, как подчеркнул суд, из доказательств не следует, что Гиркин знал, что ракета, сбившая самолет, была выпущена.

Россиянин Олег Пулатов, который обеспечивал коридор для перевозки зенитно-ракетного комплекса "Бук", признан невиновным, поэтому требование посадить его в тюрьму было отклонено.

Гаагский суд постановил, что все участники преступления в ДНР должны выплатить компенсации семьям погибшим в крушении самолета в общей сложности 16 млн евро. Также им заочно назначили пожизненный приговор.