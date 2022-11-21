Какие подарки готовят россияне на Новый год

Многие закупаются в онлайн-магазинах

Осенний период подходит к концу, вместе с приближением декабря постепенно начинается предновогодняя суета. Люди уже вовсю прикидывают, что подарить родным и близким на главный праздник года.



Как отметил опытный маркетолог Виталий Баландин, все чаще жители нашей страны делают необходимые покупки в онлайн-магазинах.

По словам эксперта, особой популярностью на Новый год пользуются косметические подарочные наборы, а также памятные игрушки, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

При этом многие отдают предпочтение электронным сертификатам, которые позволяют любимому человеку самостоятельно решить, что приобрести в интернете.