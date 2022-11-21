Какие подарки готовят россияне на Новый год

Многие закупаются в онлайн-магазинах

Осенний период подходит к концу, вместе с приближением декабря постепенно начинается предновогодняя суета. Люди уже вовсю прикидывают, что подарить родным и близким на главный праздник года.

Как отметил опытный маркетолог Виталий Баландин, все чаще жители нашей страны делают необходимые покупки в онлайн-магазинах.

По словам эксперта, особой популярностью на Новый год пользуются косметические подарочные наборы, а также памятные игрушки, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

При этом многие отдают предпочтение электронным сертификатам, которые позволяют любимому человеку самостоятельно решить, что приобрести в интернете.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Шансов нет: в США описали финал противостояния Вашингтона и Москвы

Мир ждут серьезные перемены

На Украине заявили о подготовке терактов в Белоруссии

Во всем обвинили российские спецслужбы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей