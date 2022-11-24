Хорошие коллекционеры заметят достойную вещь сразу

Советские елочные игрушки ныне имеют высокий спрос среди ценителей антиквариата и тех, кто гонится за живой ностальгией. При желании можно выручить хорошие средства, рассказал экономист Александр Разуваев.

Эксперт рассказал, как сам отговаривал знакомого, который собирался выкинуть на помойку игрушки.

"Несколько лет назад мы списались, и он поблагодарил меня за тот совет, сказав, что теперь советские елочные игрушки – это целое состояние. Сейчас в соцсетях очень много тематических групп, и в некоторых уже около 4-6 тысяч участников. Стоимость елочных игрушек, естественно, зависит от степени их сохранности и уникальности. Чем меньшим тиражом они были в свое время выпущены – тем привлекательнее теперь для коллекционеров", – объяснил Разуваев.

В особой цене, например, игрушки из "Чиполлино" и "Сказок Пушкина" производства 1950-х годов. Под прошлый новый год они доходили в цене до миллиона рублей.

Бешеные деньги коллекционеры готовы платить и за те игрушки, которые не пошли в массовую серию. Правда, нужно позаботиться о качестве – трещины и осыпавшаяся краска снижает цену в разы.