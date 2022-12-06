Что категорически нельзя дарить на Новый год 2023

Разневать символ предстоящего праздника может неуместный презент

Грядущий 2023 год пройдет под символом Черного Кролика – животное очень любит подарки и приятные сюрпризы, но ценит при этом практичный подход к выбору презента. Чтобы его не разневать, лучше некоторые из них никому не дарить.

Кролику не нравятся всякие декоративные мелочи, статуэтки, и прочие бесполезные вещи. Он не любит и вещи, сделанные своими руками, а также различные туалетные принадлежности – духи, мыло, гели для душа, шампуни, скрабы, маски для лица, пену для ванн и подобные вещи. Дело в том, что у животного крайне острый нюх, поэтому всякие ароматические приспособления он не ценит. Поэтому на подарок лучше не выбирать и ароматические свечи.

Запрещается дарить вещи с кроличьим мехом или украшенные меховой кисточкой или помпоном. Плохая примета вручать другому человеку на Новый год зеркало, наручные часы или тапочки.

Кролики также не любят острые предметы. Поэтому не стоит дарить электробритву, ножи, эпиляторы, а также столовые приборы. Нежелательными, но допустимыми подарками считаются деньги, полотенце, носки.

Также не стоит делать выбор в пользу каких-то больших и дорогих вещей, поскольку символ 2023 года ценит практичность.