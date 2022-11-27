В России произошел рекордный обвал цен на популярные курорты

В России произошел рекордный обвал цен на популярные курорты
Aleksander Polyakov/www.globallookpress.com
Долететь можно за половину прежней стоимости

Авиабилеты на такие популярные туристические направления, как Египет и Турция, резко упали в цене в России. Теперь за зимние рейсы можно заплатить за половину от прежней цены, пишут медиа.

Дешевле всего обойдется поездка в любимую россиянами Хургаду – дисконт превышает 66 процентов от прежней стоимости. В среднем билет на человека в сторону обходится в 32 тысячи рублей.

Еще дешевле стоит Стамбул, куда можно долететь за 18 с лишним тысяч рублей. А цена билета в Ереван – 12 с половиной тыс. Тель-Авив – 30 тысяч рублей, что практически на половину (45 с половиной процентов) дешевле от стоимости в теплый сезон. Дубай – чуть выше 32 тысячи, что ниже прежней цены на треть.

Зимой в Стамбул можно добраться за 18,1 тысячи рублей. Это на 46,7% дешевле, чем раньше, заявляют эксперты. Еще дешевле будет стоить перелет в Ереван. Всего 12,5 тысячи рублей. До Тель-Авива можно долететь за 30,2 тыс. рублей. Это на 45,5% дешевле. А в Дубай за 32,2 тысячи. Это на треть ниже прежней цены.

Менее популярные направления, такие как Мальдивы и Тбилиси, также упали в цене. А в целом стоимость билета в европейские страны упала лишь на двадцать процентов.

Отечественные курорты также пользуются высоким спросом среди россиян, хотя и подвергаются критике.

Источник: МК ✓ Надежный источник
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