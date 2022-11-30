Как есть пельмени и не толстеть

Как есть пельмени и не толстеть
Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/www.globallookpress.com
Нужно изменить подход к употреблению продукта

Пельмени являются одним из самых любимых блюд у россиян. Однако само по себе оно довольно вредное. Все из-за сочетания жирного мяса и теста из белой муки, которое приводит к набору лишних килограммов. Тем не менее, есть подход, который позволит есть пельмени и не толстеть. Об этом в интервью радио "Sputnik" рассказал диетолог Михаил Гинзбург. 

Эксперт отметил, что количество съедаемых пельменей редко зависит от уровня насыщения – блюдо, помимо питательности, дает человеку удовольствие, а это провоцирует переедание. 

"Надо понимать, что достаточно съесть не 40, не 20 пельменей, а всего 5-6 штук, и вы наедитесь", – отметил он.

Диетолог посоветовал изменить подход к употреблению пельменей, чтобы сохранить их в рационе и не навредить при этом фигуре. К примеру, можно относиться к ним как к деликатесу или съедать их тогда, когда основной прием пищи завершен – всего несколько штук. Основную трапезу устраивать из салата или супа. 

Также, по словам Гинзбурга, лучше не есть блюдо чаще, чем два-три раза в неделю.

Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник
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