Как есть пельмени и не толстеть

Нужно изменить подход к употреблению продукта

Пельмени являются одним из самых любимых блюд у россиян. Однако само по себе оно довольно вредное. Все из-за сочетания жирного мяса и теста из белой муки, которое приводит к набору лишних килограммов. Тем не менее, есть подход, который позволит есть пельмени и не толстеть. Об этом в интервью радио "Sputnik" рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Эксперт отметил, что количество съедаемых пельменей редко зависит от уровня насыщения – блюдо, помимо питательности, дает человеку удовольствие, а это провоцирует переедание.

"Надо понимать, что достаточно съесть не 40, не 20 пельменей, а всего 5-6 штук, и вы наедитесь", – отметил он.

Диетолог посоветовал изменить подход к употреблению пельменей, чтобы сохранить их в рационе и не навредить при этом фигуре. К примеру, можно относиться к ним как к деликатесу или съедать их тогда, когда основной прием пищи завершен – всего несколько штук. Основную трапезу устраивать из салата или супа.

Также, по словам Гинзбурга, лучше не есть блюдо чаще, чем два-три раза в неделю.