Как Татулова пытается набрать политические очки за счет критики властей

Как Татулова пытается набрать политические очки за счет критики властей
Фото: Зыков Кирилл/ АГН Москва
Экс-омбудсмен выступила против кредитных каникул для военнослужащих

По данным ЦБ РФ, более 100 тысяч мобилизованных и добровольцев оформили кредитные каникулы в соответствии законом, подписанным президентом страны, на сумму около 45 млрд рублей. В том числе почти 20 тысяч представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) получили отсрочки и льготы примерно на 10 млрд рублей.

Эти данные подтверждают, насколько мобилизованные были рады закону о кредитных каникулах, насколько эта мера была своевременной и востребованной. Между тем этот закон неожиданно был резко раскритикован Анастасией Татуловой – бывшим омбудсменом по правам МСБ. Она опубликовала в соцсетях пост, в котором обвинила президента Владимира Путина, у которого дескать "поднялась рука подписать каникулы в окопе", в "циничном" и "страшном" отношении к предпринимателям.

В принципе, ничего нового ничего в эмоциональном высказывании Татуловой нет. Владелица семейных кафе "АндерСон", проработавшая на посту общественного бизнес-омбудсмена менее двух лет, и раньше была замечена в действиях, отвечающих интересам оппозиционно настроенных групп. Однако впервые она позволила себе выступить против президента РФ в столь резком, буквально хамском стиле, при этом шулерски исказив суть и смысл его действий.

Нынешнее сообщение Татуловой можно расценивать как попытку выйти в политическое поле через дискредитацию высшего должностного лица государства на фоне вооруженного противостояния. Тем самым предпринимательница откровенно провоцирует власти на ответные действия по ее посту, стопроцентно попадающему под квалификацию клеветы.

Закон о каникулах по потребительским и ипотечным кредитам для мобилизованных и членов их семей был подписан 20 октября. Вскоре действие закона распространили и на добровольцев. При этом взыскание долгов с мобилизованных Федеральной службой судебных приставов приостановлено в РФ с конца сентября 2022 года.

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