Что грозит атмосфере Москвы после пожара в "Мега Химки"

Эколог обрисовала безрадостные перспективы

Минэкологии Московской области утверждает, что после возгорания "Мега Химки" ощущались остатки продуктов горения со специфическим запахом. В 140 метрах от сгоревшего торгового комплекса зафиксировали повышенную концентрацию фенола – 0,3 единицы от допустимой нормы.

По словам эколога Ирины Лебедевой, попасть в атмосферу фенол мог по разным причинам. К примеру, из-за воспламенения пластиковой обшивки ТК. Фенол, выпущенный в атмосферу – явление весьма опасное. Дело может дойти даже до ожога легких, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Напомним, пожар на "Мега Химки" произошел утром 9 декабря. Погиб один человек.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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