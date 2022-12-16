Что подарить животному на Новый год: пять интересных идей

Пушистики будут рады любому вниманию со стороны владельца

Хозяева, порой, настолько привязываются к своим питомцам, что не могут оставить их без подарка на главные человеческие праздники. К примеру, на Новый год кошки и собаки тоже нередко получают презент под елочку. "Утро" приводит топ-5 лучших подарков для домашних животных на Новый год.

1. Новая лежанка. Если старая уже давно по своему состоянию оставляет желать лучшего, то вполне можно заменить. Не забывайте, что некоторые питомцы привыкают к любимому месту, и им может потребоваться время, чтобы адаптироваться к новому.

2. Новый ошейник и поводок. Это касается подарков для собак. Кошкам можно приобрести, к примеру, специальную веревку с адресником на всякий случай.

3. Вкусное лакомство. Это может быть что-то сушеное или блюдо из хорошего мяса. Некоторые умудряются даже готовить специальные торты для питомцев.

4. Игрушка. Такой подарок придется по душе озорным питомцам – как известно, для них игрушек мало не бывает.

5. Автоматическая поилка. Подарок придется по душе и кошкам, и собакам. Постоянное журчание ассоциируется у них с чистотой воды, поэтому пить из аппарата им будет в разы приятней, чем из обычной миски.