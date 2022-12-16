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"Оливье" – неотъемлемая часть новогоднего стола. Наверняка у многих хоть раз возникало желание немного разнообразить традиционное праздничное блюдо. Расскажем, благодаря какому ингредиенту салат получится необычайно нежным и вкусным.
Вместо вареной колбасы мы будем использовать куриные бедра. Что касается секретного ингредиента, то им станет плавленый сыр.
Отварите курицу, после чего нарежьте ее кубиками.
Отварите картофель и морковь. Как только овощи остынут, очистите их от кожуры и тоже нарежьте кубиками.
Сваренные вкрутую яйца нарежьте так же, как и остальные ингредиенты. Возьмите миску и переложите туда курицу, картофель, морковь и яйца. Пропустите плавленый сыр через терку. Всыпьте зеленый горошек.
Нарежьте лук и соленые огурцы. Положите их в отдельную тарелку и оставьте на минут 15. За это время из тыквенных уйдет лишняя жидкость, а лук перестанет горчить.
Добавьте лук и огурцы к остальным ингредиентам. Посолите и поперчите. В конце заправьте салат майонезом.
Салат "Оливье" с курочкой и плавленым сыром готов. Приятного аппетита!
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