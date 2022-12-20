Диетолог назвала лучшее блюдо для новогоднего стола

Диетолог назвала лучшее блюдо для новогоднего стола
Фото: t.me/gazetaru
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До праздников остается меньше двух недель, а потому нужно подумать над тем, как не навредить фигуре в такой тяжелый с гастрономической точки зрения период. Врач-диетолог Инна Пичугина советует всем россиянам помнить о привычном режиме трехразового дневного питания и нежелательности пропуска даже одного из приемов.

Медик советует не налегать на индейку и курицу – в особенности, на кожу ввиду ее калорийности. Побалуйте желудок салатами с зеленью и свежими овощами. Подойдут еще запеченное мясо, птица и рыба.

Отличный вариант – холодец, который всегда не богат калориями. 

"Ограничьте себя в солениях, маринованных овощах и копченостях. От колбасных изделий и сыра тоже лучше отказаться из-за большого количества соли, которая при избыточном употреблении ее и алкоголя может спровоцировать гипертонический криз", – указывает диетолог.

Медик рекомендует отказаться газированных напитков, а также пакетированного сока. Лучший вариант – домашний морс.

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