Диетолог назвала лучшее блюдо для новогоднего стола

Хорошо то, что полезно

До праздников остается меньше двух недель, а потому нужно подумать над тем, как не навредить фигуре в такой тяжелый с гастрономической точки зрения период. Врач-диетолог Инна Пичугина советует всем россиянам помнить о привычном режиме трехразового дневного питания и нежелательности пропуска даже одного из приемов.

Медик советует не налегать на индейку и курицу – в особенности, на кожу ввиду ее калорийности. Побалуйте желудок салатами с зеленью и свежими овощами. Подойдут еще запеченное мясо, птица и рыба.

Отличный вариант – холодец, который всегда не богат калориями.

"Ограничьте себя в солениях, маринованных овощах и копченостях. От колбасных изделий и сыра тоже лучше отказаться из-за большого количества соли, которая при избыточном употреблении ее и алкоголя может спровоцировать гипертонический криз", – указывает диетолог.

Медик рекомендует отказаться газированных напитков, а также пакетированного сока. Лучший вариант – домашний морс.